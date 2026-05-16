गंगा में विलीन हुईं प्रतीक यादव की अस्थियां, बेटी ने कार्ड पर लिखा ‘I Love You Papa’, सांसद आदित्य ने चूमा कलश

दोनों बेटियां प्रथमा और पद्मजा अपने पिता की अस्थियों के साथ खड़ी थीं। सबसे छोटी बेटी ने एक खास कार्ड बनाया था। उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था I Love You Papa। उस मासूम ने कलश को सीने से लगाया, प्यार से चूमा और फिर गंगा में वह कार्ड प्रवाहित कर दिया। गंगा की लहरों ने जैसे उस बच्ची का प्यार और दर्द दोनों को अपने आगोश में ले लिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं।