Prateek Yadav Baikunth Dham: कांपते हाथों से बेटियों ने रखीं चिता पर लकड़ियां, भाई को विदा कर रो पड़े अखिलेश यादव

38 वर्षीय प्रतीक यादव का बुधवार सुबह अचानक निधन हो गया था। जानकारी के मुताबिक, उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेजा गया, जहां 6 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया गया और फिर अंतिम दर्शन के लिए उनके लखनऊ स्थित आवास पर रखा गया।