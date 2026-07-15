ऑपरेशन तूफान : दक्षिण भारत में नशीली दवाओं के खिलाफ TN-Keralam का संयुक्त मोर्चा

चेन्नई. दक्षिण भारत में नशीली दवाओं की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने बुधवार को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्यों की सीमाएं सील करने, रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने और युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए संयुक्त जन-जागरूकता अभियानों की रूपरेखा तय की गई। चेन्निथला ने बताया कि केरल में चल रहे "ऑपरेशन तूफान" के तहत अब तक 6,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5,500 मामले दर्ज किए गए हैं तथा नशीले पदार्थों के तस्करों की संपत्तियां जब्त की गई हैं। उन्होंने कहा, "राज्य स्तर पर कार्रवाई सफल रही है, लेकिन नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए अंतरराज्यीय अभियान जरूरी है।"