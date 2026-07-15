डिजिटल भरोसा न बन जाए जीवनभर की पीड़ा, निजी तस्वीरें साझा करने से बचें : मद्रास हाईकोर्ट

दोषी की सजा बरकरारयह टिप्पणियां अदालत ने उस समय कीं जब उसने कन्याकुमारी के टी. कासी उर्फ सुजी की अपील खारिज की। नागरकोईल की महिला अदालत ने उसे तीन साल पहले कई महिलाओं से यौन शोषण और धन उगाही के मामले में प्राकृतिक जीवनभर की कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ मिले सबूत न्यायिक अंतरात्मा को झकझोरते हैं।अदालत ने उसे “आदतन यौन शिकारी” बताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे मामला साबित किया है, इसलिए निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।