Karur Stampede : समय रहते पुलिस ने आगाह नहीं किया, त्रासदी से बेहद दु:खी थे विजय

उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार की प्रस्तावित नवजातों के लिए सोने की अंगूठी योजना द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरै की जयंती पर शुरू की जाएगी। सीएम विजय ने अंतर-राज्यीय जल विवादों को लेकर डीएमके की आलोचना की और मेकेदाटु बांध परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने की बात उठाई। साथ ही, उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास का भी विरोध दोहराया और कहा कि तमिलनाडु राज्य हितों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कवायद को स्वीकार नहीं करेगा।स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर विजय ने मतदाताओं से डीएमके को “माकूल जवाब” देने की अपील की और एक बार फिर डीएमके व एआइएडीएमके को मिलीभगत का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा उनकी सरकार पर हॉर्स-ट्रेडिंग के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा, “जनता हमारे साथ है।” कार्यक्रम में पहुंचने के लिए विजय चेन्नई से विमान द्वारा तिरुचि एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से उनका काफिला करूर के लिए रवाना हुआ।