भाजपा से इस्तीफे के बाद अन्नामलै का ‘वी द लीडर्स’ आंदोलन

A new political movement of K. Annamalai : भाजपा में हां... ना.. की अटकलों को विराम देते हुए पूर्व तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलै ने शुक्रवार को एक नई राजनीतिक पहल 'वी द लीडर्स' की शुरुआत कर दी। अन्नामलै ने घोषणा की कि यह आंदोलन भविष्य में एक राजनीतिक दल में परिवर्तित होगा, जिसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण और संगठन विस्तार पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में भाग लेगी। इससे पहले केंद्रीय भाजपा की ओर से उनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया।