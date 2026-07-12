We The Leaders : जब संगठन की सदस्य संख्या 50 लाख हो जाए समझ लेना जनता हमें बुला रही है : अन्नामलै

कोयंबत्तूर. 'वी द लीडर्स' संगठन के अध्यक्ष अन्नामलै ने रविवार को कहा कि 2031 में तमिलनाडु में एक और सत्ता परिवर्तन अवश्य होगा। उन्होंने यह बात पोल्लाची में आयोजित 'मादक पदार्थ रहित तमिलनाडु' सम्मेलन में कही। भाजपा छोड़ने के बाद अन्नामलै ने यह संगठन शुरू किया है जिसकी यह पहली सार्वजनिक रैली थी।अन्नामलै ने अपने संबोधन में कहा कि 2031 में तमिलनाडु की जनता के सामने हमारी राजनीतिक पार्टी खड़ी होगी। 39 वर्ष से कम उम्र के लोगों ने 2026 में तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन किया। वही लोग 2031 में एक और सत्ता बदलाव लाएंगे। यह कोई पारिवारिक संगठन नहीं है और किसी को विशेष तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था। इतनी बड़ी संख्या में बिना बुलाए लोग आए हैं, इसका अर्थ है कि तमिलनाडु में अच्छा परिवर्तन चाहते हैं।