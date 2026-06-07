Aparna Yadav Video: पियानो बजाकर पिता प्रतीक यादव को याद करती दिखीं बेटी, अपर्णा यादव का भावुक वीडियो वायरल

Aparna Yadav Emotional Birthday Tribute to Prateek Yadav Leaves Internet in Tears : जन्मदिन आमतौर पर खुशियों, उत्सव और परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों का प्रतीक होता है, लेकिन जब वही दिन किसी अपने की अनुपस्थिति का एहसास और गहरा कर दे, तो भावनाएं शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक भावुक क्षण उस समय देखने को मिला जब अपर्णा यादव ने अपने दिवंगत पति प्रतीक यादव के जन्मदिन पर एक मार्मिक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में अपर्णा अपनी दोनों बेटियों के साथ प्रतीक यादव को याद करती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हजारों लोग भावुक हो गए और श्रद्धांजलि के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगे।