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Aparna Yadav Video: पियानो बजाकर पिता प्रतीक यादव को याद करती दिखीं बेटी, अपर्णा यादव का भावुक वीडियो वायरल

Prateek Yadav News : दिवंगत पति प्रतीक यादव के जन्मदिन पर अपर्णा यादव ने बेटियों संग साझा किया एक बेहद भावुक वीडियो। पियानो की धुन पर पिता को याद कर रो पड़ीं बेटियां, सोशल मीडिया पर उमड़ा फैंस का दर्द। पूरी खबर पढ़ें।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jun 07, 2026

Aparna Yadav Emotional Birthday Tribute: अपर्णा यादव और बेटियों ने दिवंगत प्रतीक यादव को जन्मदिन पर किया याद, भावुक वीडियो ने छू लिया लोगों का दिल (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Aparna Yadav Emotional Birthday Tribute: अपर्णा यादव और बेटियों ने दिवंगत प्रतीक यादव को जन्मदिन पर किया याद, भावुक वीडियो ने छू लिया लोगों का दिल (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Aparna Yadav Emotional Birthday Tribute to Prateek Yadav Leaves Internet in Tears : जन्मदिन आमतौर पर खुशियों, उत्सव और परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों का प्रतीक होता है, लेकिन जब वही दिन किसी अपने की अनुपस्थिति का एहसास और गहरा कर दे, तो भावनाएं शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक भावुक क्षण उस समय देखने को मिला जब अपर्णा यादव ने अपने दिवंगत पति प्रतीक यादव के जन्मदिन पर एक मार्मिक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में अपर्णा अपनी दोनों बेटियों के साथ प्रतीक यादव को याद करती नजर आ रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हजारों लोग भावुक हो गए और श्रद्धांजलि के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगे।

पियानो की धुनों में छिपी यादें

वीडियो की शुरुआत बेहद भावुक माहौल के साथ होती है। बड़ी बेटी पियानो बजाते हुए अपने पिता को याद करती दिखाई देती है। पियानो की मधुर धुनें मानो उन अनगिनत यादों को जीवंत कर रही थीं, जो कभी इस परिवार की खुशियों का हिस्सा थीं। बेटी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही उदासी यह बताने के लिए काफी थी कि पिता की कमी आज भी उसके जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ गई है, जिसे कोई भर नहीं सकता।

बचपन में पिता का साथ, उनका स्नेह और मार्गदर्शन बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देता है। ऐसे में पिता की अनुपस्थिति का दर्द एक बेटी किस तरह महसूस करती है, यह वीडियो उस भावना को बिना शब्दों के भी बखूबी व्यक्त करता है। बड़ी बेटी की आंखों और चेहरे के भावों ने हर देखने वाले को भावुक कर दिया।

अपर्णा की आंखों में छलक आया दर्द

वीडियो में अपर्णा यादव भी अपनी दोनों बेटियों के साथ पति प्रतीक यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती नजर आती हैं। हालांकि यह शुभकामना खुशी से अधिक यादों और भावनाओं से भरी हुई थी। अपर्णा के चेहरे पर वह दर्द साफ दिखाई देता है, जिसे केवल वही महसूस कर सकती हैं जिसने अपने जीवनसाथी को खोया हो।

पति-पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह जीवन की हर छोटी-बड़ी खुशी और संघर्ष का साझेदार होता है। ऐसे में जीवनसाथी के जाने के बाद उसकी यादें ही सबसे बड़ा सहारा बन जाती हैं। वीडियो में अपर्णा की भावुकता इसी गहरे रिश्ते और प्रेम की कहानी बयां करती है।

परिवार की यादों को संजोने का प्रयास

इस वीडियो में कई पुराने और खूबसूरत पारिवारिक पल भी शामिल किए गए हैं। तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स के जरिए प्रतीक यादव के साथ बिताए गए यादगार क्षणों को दिखाया गया है। परिवार के साथ हंसते-मुस्कुराते प्रतीक यादव की झलकें देखकर यह महसूस होता है कि वह अपने परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण थे।

यादें कभी खत्म नहीं होतीं। समय भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन अपनों की स्मृतियां हमेशा दिल में जीवित रहती हैं। अपर्णा और उनकी बेटियों ने इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं यादों को एक बार फिर जीवंत करने की कोशिश की है।

सोशल मीडिया पर उमड़ा भावनाओं का सैलाब

अपर्णा यादव ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगभग छह घंटे पहले साझा किया। वीडियो पोस्ट होते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। हजारों यूजर्स ने कमेंट कर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कई लोगों ने लिखा कि वीडियो देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। कुछ यूजर्स ने कहा कि पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है, और इस वीडियो ने उस रिश्ते की गहराई को महसूस करा दिया। वहीं कुछ लोगों ने अपर्णा और उनकी बेटियों की हिम्मत की सराहना करते हुए उन्हें मजबूत बने रहने की शुभकामनाएं दीं।

पिता की कमी को शब्दों में बयां करना मुश्किल

एक पिता केवल परिवार का मुखिया नहीं होता, बल्कि वह बच्चों के लिए सुरक्षा, विश्वास और प्रेरणा का स्रोत भी होता है। खासकर बेटियों के जीवन में पिता की भूमिका बेहद खास मानी जाती है। उनकी सलाह, उनका स्नेह और उनका साथ जीवन भर याद रहता है। जब वह साथ नहीं रहते, तो उनकी कमी हर छोटे-बड़े अवसर पर महसूस होती है।

प्रतीक यादव के जन्मदिन पर साझा किया गया यह वीडियो भी इसी भावनात्मक सच्चाई को सामने लाता है। बड़ी बेटी के चेहरे पर दिख रही उदासी और अपर्णा की आंखों में छलकती भावनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि परिवार आज भी उन्हें हर दिन याद करता है।

यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे प्रतीक यादव

जन्मदिन का यह अवसर भले ही प्रतीक यादव की अनुपस्थिति का एहसास लेकर आया हो, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि किसी व्यक्ति का प्यार और उसकी यादें कभी समाप्त नहीं होतीं। अपर्णा यादव और उनकी बेटियों ने जिस तरह इस खास दिन पर उन्हें याद किया, उसने हजारों लोगों के दिलों को छू लिया।

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Updated on:

07 Jun 2026 08:51 am

Published on:

07 Jun 2026 08:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Aparna Yadav Video: पियानो बजाकर पिता प्रतीक यादव को याद करती दिखीं बेटी, अपर्णा यादव का भावुक वीडियो वायरल

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