UP Assembly Monsoon Session: 3 अगस्त से गूंजेगा यूपी का सदन! पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में लाए जाएंगे। संभल मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट भी सदन में रखी जा सकती है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बजट खास माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सत्र बुलाने का फैसला पहले ही कर लिया था। संविधान के नियम के मुताबिक दो सत्रों के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता, इसलिए यह सत्र जरूरी था।