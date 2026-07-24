Gonda News: बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, सफर के बीच महिला ने दिया बच्चे को जन्म; 20 मिनट रुकी ट्रेन

गोंडा जंक्शन पर शुक्रवार को मानवता, संवेदनशीलता और त्वरित सेवा का एक शानदार उदाहरण देखने को मिला। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से यात्रा कर रही 26 वर्षीय महिला खुशबू को रास्ते में अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। जैसे ही इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को मिली। स्टेशन प्रशासन और चिकित्सा टीम तुरंत सक्रिय हो गई। ट्रेन के गोंडा जंक्शन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर रेलवे अधिकारियों और चिकित्सकों की टीम तैयार खड़ी थी। उप स्टेशन अधीक्षक (वाणिज्य) दीपक पांडेय के नेतृत्व में आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। डॉ. प्रतिभा सिंह और मेडिकल स्टाफ ने तत्काल महिला की जांच की। स्थिति को देखते हुए प्रसव को ट्रेन के कोच में ही सुरक्षित तरीके से कराने का निर्णय लिया गया।