Ghaghra Flood Alert: घाघरा का रौद्र रूप! खतरे के निशान से 8CM ऊपर, कई स्थानों पर कटान हुई तेज प्रशासन अलर्ट

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार शाम केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, एल्गिन ब्रिज पर नदी खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए तरबगंज और कर्नलगंज तहसील के एक दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, नदी में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। गिरजा बैराज से 1,23,073 क्यूसेक, शारदा बैराज से 1,38,707 क्यूसेक और सरयू बैराज से 4,553 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस तरह कुल 2,65,295 क्यूसेक पानी घाघरा नदी में पहुंचा है। पानी बढ़ने से नदी का बहाव तेज हो गया है। इसका असर तटीय इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है।