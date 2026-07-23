Ram Mandir: राम मंदिर पूजा समिति में शामिल होंगे अयोध्या के संत, दान और दर्शन व्यवस्था पर ट्रस्ट ने दिया बड़ा अपडेट

अयोध्या में राम मंदिर की पूजा व्यवस्था और प्रबंधन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। रामलला पूजा समिति में अयोध्या के संतों को शामिल किया गया है। इस फैसले को मंदिर की धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत कमल नयन दास जी महाराज ने बताया कि हाल ही में हुई बैठक में अयोध्या के कुछ संतों के नाम सामने आए हैं। जिन्हें पूजा समिति में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि समिति की जिम्मेदारी केवल मंदिर के प्रबंधन, व्यवस्था और देखरेख तक सीमित रहेगी। पूजा-पाठ की व्यवस्था पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहेगी।