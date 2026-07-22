राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक समाप्त: नई नियुक्तियों पर नहीं हुआ फैसला, 2 सितंबर को होगी अगली बैठक

राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे देश का कानून और व्यवस्था है, लोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्जांच का आदेश दिया है। अयोध्या के लोग और राम भक्त समेत सभी इसका सम्मान कर रहे हैं। अयोध्या की परंपराएं ऐसी हैं कि यहां जो भी काम होता है वह हमेशा अच्छा होता है क्योंकि यह धर्म का शहर है।