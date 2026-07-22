Ayodhya News: बेड पर सो रही MBBS छात्रा को सांप ने डसा; ICU में लड़ रही जिंदगी की जंग, छात्रों में भारी आक्रोश

सांप के डसने के बाद जब छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी तो उसे आनन-फानन में दर्शननगर स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने छात्रा की नाजुक हालत को देखते हुए तुरंत इलाज शुरू कर दिया है। मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। डॉक्टरों का कहना है कि छात्रा की स्थिति अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई है जिसके चलते उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हॉस्टल की वार्डन डॉ अंजुमन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि फिलहाल डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में छात्रा का उपचार किया जा रहा है।