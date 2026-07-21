रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! अब एक ही जगह होगी हर शिकायत की सुनवाई, जानिए EGRS सेल नई व्यवस्था

रेलवे के लखनऊ मंडल ने अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय में ई-ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (EGRS) सेल के लिए नया कक्ष आवंटित किया है। इस पहल का मकसद कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर और पारदर्शी तरीके से समाधान करना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अब कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे सीधे EGRS सेल में आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया आसान और तेज होने की उम्मीद है।