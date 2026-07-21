21 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

गाजीपुर

अखिलेश को ‘राम-राम’ कहकर राजभर ने पूछा बड़ा सवाल, सपा नेताओं पर क्यों लग रहे ऐसे आरोप?

Om Prakash Rajbhar: सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव और सपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आजमगढ़ के लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
2 min read
Google source verification

गाजीपुर

image

Mahendra Tiwari

Jul 21, 2026

ओमप्रकाश राजभर फोटो सोर्स @oprajbhar X अकाउंट

ओमप्रकाश राजभर फोटो सोर्स @oprajbhar X अकाउंट

Om Prakash Rajbhar: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर साझा की गई। उनकी पोस्ट में उन्होंने सपा और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर राजभर को भी यूजर्स की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट साझा कर समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर ने अपनी पोस्ट की शुरुआत "अखिलेश भैया, सुबह की राम-राम" से करते हुए सवाल किया कि क्या सपा के नेताओं को गरीबों, पिछड़ों और दलितों को परेशान करने में आनंद आता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में होने वाली कई आपराधिक घटनाओं की जांच में सपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आते हैं।

आजमगढ़ लालगंज सीट से सांसद दरोगा प्रसाद पर लगाए बड़े आरोप

अपने पोस्ट में राजभर ने आजमगढ़ के लालगंज से सांसद दरोगा प्रसाद सरोज का नाम लेते हुए उन पर एक दलित महिला की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि मोहनपुर पटवास गांव की रहने वाली गीता सरोज की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा किया गया है। साथ ही आरोप लगाया कि सांसद के परिजनों द्वारा धमकी, गाली-गलौज और दबाव बनाकर जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है।

50 बीघा जमीन और तालाब कब्जा कर बनाया फार्म हाउस

राजभर ने यह भी दावा किया कि करीब 50 बीघा जमीन और तालाब पर कब्जा कर वहां फार्म हाउस बनाया गया है। तथा परिसर के चारों ओर करंट वाले तार लगाए गए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की। पोस्ट के अंत में राजभर ने तंज कसते हुए लिखा कि वह चाहते हैं कि अगले चुनाव के बाद प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन इसके लिए सपा को अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि पार्टी ने ऐसे नेताओं पर नियंत्रण नहीं किया तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी खतरे में पड़ सकता है।

कई यूज़र ने राजभर की पोस्ट पर उठाए सवाल

हालांकि, ओमप्रकाश राजभर के इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, समाचार लिखे जाने तक समाजवादी पार्टी या सांसद दरोगा प्रसाद सरोज की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने राजभर की पोस्ट पर सवाल उठाते हुए उनकी आलोचना भी की है।

Balrampur News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! ड्रोन से लेकर कंबाइन हार्वेस्टर तक पर मिलेगा अनुदान, 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन बुकिंग

ये भी पढ़ें
सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Jul 2026 01:03 pm

Published on:

21 Jul 2026 01:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghazipur / अखिलेश को ‘राम-राम’ कहकर राजभर ने पूछा बड़ा सवाल, सपा नेताओं पर क्यों लग रहे ऐसे आरोप?

बड़ी खबरें

View All

गाजीपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला बोले-तैयार रहिए एक-एक जिले का हिसाब लेंगे, जारी किया पार्ट वन

ओमप्रकाश राजभर फोटो सोर्स X अकाउंट
गाजीपुर

OP Rajbhar Ghazipur Visit: अखिलेश के PDA मोर्चा पर फिर भड़के मंत्री OP राजभर, कहा- वे हमेशा लोगों को पीटते रहते हैं

OP Rajbhar and Akhilesh Yadav
गाजीपुर

‘अखिलेश और राहुल दगे कारतूस, 2027 में मिलकर 27 सीट जीत जाएं तो बहुत है’, विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओमप्रकाश राजभर

Omprakash Rajbhar
गाजीपुर

तीन दिन से लापता नाती की दादी ने ही की हत्या, परिवार में चल रहा था विवाद

Murder
गाजीपुर

‘यादववादी पार्टी’ कहकर सपा पर बरसे ओमप्रकाश राजभर, मेरठ के वायरल वीडियो का हवाला देकर लगाया दलित अपमान का आरोप

ओमप्रकाश राजभर | Image Source - 'X' @oprajbhar
गाजीपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.