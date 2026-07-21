अखिलेश को ‘राम-राम’ कहकर राजभर ने पूछा बड़ा सवाल, सपा नेताओं पर क्यों लग रहे ऐसे आरोप?

राजभर ने यह भी दावा किया कि करीब 50 बीघा जमीन और तालाब पर कब्जा कर वहां फार्म हाउस बनाया गया है। तथा परिसर के चारों ओर करंट वाले तार लगाए गए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की। पोस्ट के अंत में राजभर ने तंज कसते हुए लिखा कि वह चाहते हैं कि अगले चुनाव के बाद प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन इसके लिए सपा को अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि पार्टी ने ऐसे नेताओं पर नियंत्रण नहीं किया तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी खतरे में पड़ सकता है।