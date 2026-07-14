ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला बोले-तैयार रहिए एक-एक जिले का हिसाब लेंगे, जारी किया पार्ट वन

राजभर ने पोस्ट में अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वह रोज एक जिले की घटना के जरिए सपा सरकार के कथित "आतंक राज" की याद दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर की घटना के बाद अब सीतापुर की घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव का जनादेश मिलने के बाद ही सपा कार्यकर्ताओं का आतंक शुरू हो गया था। राजभर के अनुसार, 8 मार्च 2012 को सीतापुर जिले के रेवसा क्षेत्र के बिंबिया गांव में दलित समुदाय के 13 घरों में आग लगा दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया गया। क्योंकि दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था।