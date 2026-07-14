ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला बोले-तैयार रहिए एक-एक जिले का हिसाब लेंगे, जारी किया पार्ट वन

ओमप्रकाश राजभर फोटो सोर्स X अकाउंट
Om Prakash Rajbhar Attacks Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर 'सपा का आतंक राज पार्ट-1' शीर्षक से पोस्ट साझा करते हुए सपा शासनकाल की घटनाओं का जिक्र किया। कहा कि वह रोज एक जिले का उदाहरण देकर सपा सरकार का रिकॉर्ड जनता के सामने रखेंगे।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार दूसरे दिन भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर 'सपा का आतंक राज पार्ट-1' शीर्षक से एक पोस्ट साझा करते हुए सपा सरकार के कार्यकाल की कई घटनाओं का उल्लेख किया।
राजभर ने पोस्ट में अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वह रोज एक जिले की घटना के जरिए सपा सरकार के कथित "आतंक राज" की याद दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि बुलंदशहर की घटना के बाद अब सीतापुर की घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव का जनादेश मिलने के बाद ही सपा कार्यकर्ताओं का आतंक शुरू हो गया था। राजभर के अनुसार, 8 मार्च 2012 को सीतापुर जिले के रेवसा क्षेत्र के बिंबिया गांव में दलित समुदाय के 13 घरों में आग लगा दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया गया। क्योंकि दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था।
राजभर ने अपनी पोस्ट में वर्ष 2015 की एक अन्य घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर 2015 को सीतापुर के लहरपुर थाना क्षेत्र के पट्टी देहलिया गांव में दलित बस्ती के 35 घरों में आग लगा दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में दो बच्चों की जलकर मौत हो गई थी। इसके पीछे पंचायत चुनाव में वोट को लेकर विवाद था।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं को प्रदेश की जनता आज भी नहीं भूली है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल थी। निर्दोष लोगों पर अत्याचार हुए। पोस्ट के अंत में राजभर ने अखिलेश यादव को चेतावनी देते हुए लिखा कि वह तैयार रहें। क्योंकि वह एक-एक जिले की घटनाओं का हिसाब जनता के सामने रखेंगे। हालांकि, समाजवादी पार्टी की ओर से इस पोस्ट पर समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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