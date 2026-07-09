दादी ने की नाती की बेरहमी से हत्या! गाजीपुर में खौफनाख वारदात; काटे पैर व निकाल ली आंख

Brutal Murder Of Grandson in Ghazipur: गाजीपुर के भांवरकोल में एक 4 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4 वर्षीय बच्चा पिछले तीन दिनों से घर से लापता था, जिसके बाद गुरुवार की सुबह उसका शव घर के ही पास स्थित एक झाड़ी से बरामद हुआ है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि बच्चे की दादी ने ही उसकी हत्या की है और शव को घर से दूर फेंक दिया। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी दादी को हिरासत में ले लिया है।