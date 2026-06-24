‘छोटा सा बंदर सूर्य को कैसे निकल गया, यह अज्ञानता है’, स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान

वहीं, अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, "मंदिर से करोड़ों रुपए चोरी कर लिए गए और लुटेरे उन्हें लेकर फरार हो गए। सिर्फ रुपए ही नहीं चांदी और सोना भी लुटेरे लेकर भाग गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोगों का भला कैसे करेंगे?" उन्होंने कहा कि जो अपने मंदिर की स्वयं रक्षा नहीं कर पाता, वह दूसरे लोगों की रक्षा कैसे कर सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यदि राम में सही में ताकत होती तो जिस समय लुटेरे मंदिर में चढ़ावा चुरा रहे थे, उसी दौरान वे जलकर भस्म हो गए होते। यदि ऐसा हुआ होता तो वह मान लेते कि भगवान राम में सही में ताकत है, लेकिन असलियत उसके उल्टे हैं। चोरों का बाल बांका तक नहीं हो पाया है।