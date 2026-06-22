अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे मामले पर योगी सरकार ने जारी किया नया अपडेट, कहा- आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करें

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। यूपी के 'सूचना एवं जनसंपर्क विभाग' ने सोशल मीडिया X पर आधिकारिक पोस्ट करके साफ कर दिया है कि पूरे मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने अभी तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं सौंपी है। सरकार ने उन सभी खबरों का सिरे से खंडन किया है, जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।