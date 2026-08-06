Brij bhushan singh: कोर्ट से राहत के बाद अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन, 100 गाड़ियों का काफिला, ‘शेर आया’ के नारों से गूंजीं सड़कें

अयोध्या पहुंचने के बाद बृजभूषण शरण सिंह सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि-विधान से दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर से निकलने के बाद वह सीधे गोंडा जिले के नंदिनी नगर में आयोजित 'सत्यमेव जयते' रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। जहां बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की तैयारी पहले से की गई थी। इस मौके पर उनके पुत्र और विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने कहा कि अदालत से बरी होने के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल है। इसी खुशी को साझा करने के लिए भव्य स्वागत और विशाल रैली का आयोजन किया गया है। बृजभूषण शरण सिंह का यह दौरा अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।