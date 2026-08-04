Ram Mandir Construction Cost: 800 करोड़ का अनुमान, 2200 करोड़ का खर्च! राम मंदिर निर्माण लागत पर क्यों उठ रहे सवाल, जानिए पूरा मामला

Ram Mandir SIT Investigation: राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले की जांच अभी जारी है। इसी बीच अब मंदिर निर्माण की लागत को लेकर भी नए सवाल उठने लगे हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को कुछ दस्तावेज और साक्ष्य सौंपते हुए दावा किया है कि मंदिर निर्माण की शुरुआती अनुमानित लागत करीब 800 करोड़ रुपये थी, लेकिन बाद में यह खर्च बढ़कर करीब 2200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बढ़ोतरी कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और ट्रस्ट की ओर से इन पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आना बाकी है।