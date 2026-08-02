‘आस्था पर डकैती डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा’, राम मंदिर दान चोरी मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद गरजे

संसद परिसर में हुए इस प्रदर्शन को लेकर अब कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सनातन धर्म का अपमान करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ मुकदमा (FIR) दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन के नाम पर 'नाटक' करके सनातन परंपराओं और राम भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया है।