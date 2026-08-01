Ram Mandir Donation Dispute Row: राम मंदिर में दान राशि के इस्तेमाल पर उठे सवाल! फूलों की सप्लाई, समारोह के खर्च जांच के घेरे में

Ayodhya Ram Mandir Donation Dispute Row: अयोध्या राम मंदिर दान और भुगतान से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पहली विशेष जांच टीम (SIT) के बाद गठित दूसरी SIT अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए धार्मिक आयोजनों और उनसे जुड़े खर्चों की भी पड़ताल कर रही है। SIT सूत्रों के मुताबिक, फूलों की खरीद, सजावट और विभिन्न आयोजनों में किए गए भुगतानों में कई वित्तीय विसंगतियों के संकेत मिले हैं।