30 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अयोध्या

Ram Mandir Donation Theft: CCTV, रकम वापसी, FIR, इस्तीफा और SIT, एक नजर में राम मंदिर दान चोरी केस की पूरी टाइमलाइन

Ram Mandir Donation Case : अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा। चंपत राय के पत्र के मुताबिक FIR से पहले ही ट्रस्ट ने आरोपियों से कथित चोरी की रकम वापस ले ली थी। जानिए पूरा मामला।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Dimple Yadav

Jul 30, 2026

Ram Mandir Donation Theft Ayodhya Ram Mandir Champat Rai Letter

चंपत राय के खत से खुली राम मंदिर चंदा कांड की पोल

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर दान चोरी मामले में एक नया और अहम खुलासा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कथित आरोपियों से चोरी की रकम वापस ले ली थी। इस बात का उल्लेख ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय द्वारा लिखे गए एक पत्र में किया गया है। इस पत्र के सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच और ट्रस्ट की शुरुआती कार्रवाई को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।

CCTV से हुई थी संदिग्धों की पहचान

रिपोर्ट के अनुसार, चंपत राय ने अपने पत्र में लिखा कि 4 जून की रात दान राशि की गिनती के दौरान एक ट्रस्टी को कुछ कर्मचारियों द्वारा दान पेटी से पैसे निकालने की सूचना मिली थी। अगले दिन मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसके बाद संदिग्धों की पहचान कर ली गई।

पहले ट्रस्ट ने की पूछताछ, बाद में पहुंचा मामला पुलिस तक

पत्र के मुताबिक, ट्रस्ट ने शुरुआत में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बजाय अपने स्तर पर संदिग्धों से पूछताछ की। बताया गया कि आरोपियों और उनके परिजनों ने 8 जून तक कथित रूप से पूरी नकद राशि ट्रस्ट को लौटा दी। साथ ही उन्होंने लिखित रूप में अपनी भूमिका स्वीकार करने संबंधी बयान भी दिए।

विवाद बढ़ने पर SIT जांच की मांग

बताया गया कि मामला सार्वजनिक होने और विवाद बढ़ने के बाद ट्रस्ट ने निष्पक्ष जांच कराने का फैसला किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का अनुरोध किया गया, ताकि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो सके।

25 जून को दर्ज हुई थी FIR

इस मामले में पुलिस ने 25 जून को आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की थी। इसके दो दिन बाद, 27 जून को चंपत राय ने ट्रस्ट को पत्र लिखकर जांच पूरी होने तक खुद को जिम्मेदारियों से अलग रखने की इच्छा जताई। बाद में 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की बैठक में उनके पत्र को इस्तीफे के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

अब तक करीब 80 लाख रुपये बरामद

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान अब तक करीब 80 लाख रुपये नकद बरामद किए जा चुके हैं। मामले में कई आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है और जांच अभी भी जारी है।

सावन में बढ़ेगी श्रद्धालुओं की संख्या

इधर, विवाद के बीच राम मंदिर प्रशासन सावन महीने की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। फिलहाल रोजाना 80 हजार से 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सावन के सोमवार को यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। जरूरत पड़ने पर राम दरबार और मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों में श्रद्धालुओं के प्रवेश को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

Public Examinations Bill 2026: ‘Gen-Z की चिंता दूर हुई’, नए परीक्षा कानून पर दानिश आजाद अंसारी का विपक्ष पर निशाना

ये भी पढ़ें
Danish Azad Ansari Paper Leak Law India Exam Paper Leak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Jul 2026 01:04 pm

Published on:

30 Jul 2026 01:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Ram Mandir Donation Theft: CCTV, रकम वापसी, FIR, इस्तीफा और SIT, एक नजर में राम मंदिर दान चोरी केस की पूरी टाइमलाइन

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर सियासी घमासान: सपा-कांग्रेस ने संसद में उठाई चर्चा की मांग, कहा- आस्था के नाम पर सत्ता पाई और चंदा भी लूटा

ayodhya ram mandir chadava scam
अयोध्या

Ram Mandir Waterlogging: तेज बारिश में फिर राम मंदिर के राम दरबार तक पहुंचा पानी, दर्शन कुछ देर रोके गए, जलभराव ने बढ़ाई चिंता

Ayodhya Rain News Ram Mandir Rain Ram Mandir Waterlogging
अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा घोटाला: डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला, बोलीं- श्रद्धालुओं की आस्था का पैसा डकार गए भाजपाई

Dimple yadav
अयोध्या

Ayodhya News: कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से गुलजार होगी अयोध्या, झूलन उत्सव के साथ श्रावण मेले की भव्य तैयारी; मेयर ने किया बड़ा ऐलान

कांवड़ियों की फाइल फोटो पत्रिका
अयोध्या

Ram Mandir Secretary: कौन हैं जगदीश आफले? राम मंदिर निर्माण से लेकर ट्रस्ट की कमान तक, CEO से पहले सचिव की नियुक्ति क्यों है अहम?

Jagdish Afale Ram Mandir Secretary Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.