Ram Mandir Donation Theft: CCTV, रकम वापसी, FIR, इस्तीफा और SIT, एक नजर में राम मंदिर दान चोरी केस की पूरी टाइमलाइन

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर दान चोरी मामले में एक नया और अहम खुलासा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कथित आरोपियों से चोरी की रकम वापस ले ली थी। इस बात का उल्लेख ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय द्वारा लिखे गए एक पत्र में किया गया है। इस पत्र के सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच और ट्रस्ट की शुरुआती कार्रवाई को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।