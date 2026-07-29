Ram Mandir Secretary: कौन हैं जगदीश आफले? राम मंदिर निर्माण से लेकर ट्रस्ट की कमान तक, CEO से पहले सचिव की नियुक्ति क्यों है अहम?

महाराष्ट्र के पुणे निवासी जगदीश आफले पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने आईआईटी मुंबई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया। यूरोप और अमेरिका की कंपनियों में भी उन्होंने लंबे समय तक सेवाएं दीं। सेवानिवृत्ति के बाद जब राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्होंने अपने पेशेवर अनुभव को मंदिर निर्माण परियोजना के लिए समर्पित कर दिया। बताया जाता है कि उन्होंने बिना वेतन परियोजना प्रबंधक (Project Manager) के रूप में जिम्मेदारी संभाली और निर्माण कार्य की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।