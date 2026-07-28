राम मंदिर चढ़ावा केस: 8 आरोपी 10 अगस्त तक जेल में, अब SIT में फॉरेंसिक ऑडिट से होगी पैसों की पड़ताल

अब तक पुलिस की जांच मुख्य रूप से आठ गिरफ्तार कर्मचारियों और कथित चोरी तक सीमित थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद जांच का दायरा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसियां यह भी देख सकती हैं कि मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद चढ़ावे और अन्य स्रोतों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई, उसका उपयोग किन मदों में किया गया और सभी वित्तीय रिकॉर्ड निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हैं या नहीं।बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक ऑडिटर बैंक खातों, बैलेंस शीट, भुगतान रिकॉर्ड, कर्मचारियों के वेतन, लेनदेन और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों का भी अध्ययन किया जा सकता है।