27 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर SC का आदेश: 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करे SIT, जांच में CA और फोरेंसिक ऑडिटर होंगे शामिल

Ram Mandir News: राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT में चार्टर्ड अकाउंटेंट और फोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दो सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Ankit Sai

Jul 27, 2026

राम मंदिर (फोटो- पत्रिका)

राम मंदिर (फोटो- पत्रिका)

Ram Mandir Donation Theft News: अयोध्या के राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच को और पारदर्शी व मजबूत बनाने के लिए बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने विशेष जांच दल (SIT) में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने को कहा है, ताकि चढ़ावे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की गहराई से जांच हो सके। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने नई SIT की जानकारी भी कोर्ट को दी और बताया कि इसका नेतृत्व आईजी किरण एस. कर रहे हैं। अदालत ने SIT को दो सप्ताह में जांच की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

यूपी सरकार ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मामले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने सुना गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि नई SIT का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (IG) किरण एस. कर रहे हैं। उनके साथ टीम में एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG), एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं।

पिछली सुनवाई के बाद बनी नई SIT

इससे पहले 20 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नई SIT गठित करने और अब तक की जांच की पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश के बाद राज्य सरकार ने शनिवार को नई SIT का गठन किया। नई टीम की कमान लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस. को सौंपी गई है। इससे पहले जांच कर रही SIT की अध्यक्षता आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत कर रहे थे, जबकि किरण एस. उसमें सदस्य थीं। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में नई SIT बनाई जाए, ताकि जांच किसी ठोस और निर्णायक नतीजे तक पहुंच सके।

राजनीति से दूर रखने की दी थी नसीहत

पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सख्त टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि हम केवल आगाह करना चाहते हैं कि इस संवेदनशील मामले में राजनीति न हो। पहली नजर में यह आपराधिक मामला लगता है। इसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और पूरी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए।

आठों आरोपियों की होगी पेशी

इस मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपियों की सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी होनी है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। मामले में आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव फिलहाल जेल में बंद हैं।

‘एंटी-पेपर लीक बिल’ पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, अजय राय बोले- सरकार की नीयत में खोट

ये भी पढ़ें
ajay rai

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राम मंदिर

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Jul 2026 05:08 pm

Published on:

27 Jul 2026 05:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर SC का आदेश: 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करे SIT, जांच में CA और फोरेंसिक ऑडिटर होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘चंपत राय भी शामिल हैं, सबको जेल जाना पड़ेगा’: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शिवपाल यादव का दावा

Champat Rai
यूपी न्यूज

राम मंदिर दान विवाद: महंत दिलीप दास बोले- सरकारी अफसरों की नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने SIT

Ram Mandir Donation Theft Supreme Court SIT Ayodhya News
अयोध्या

छात्र आंदोलन में हुई हिंसा पर बरसे जगद्गुरु परमहंस आचार्य, अयोध्या कोतवाली में दी तहरीर, उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग

Paramhans Acharya, PM Modi Mother, Ayodhya News, Jantar Mantar Protest, Education Minister Resignation,Cjp jantar mantar protests update,
अयोध्या

Jagadguru Paramhans Acharya: ‘गैर-हिंदू दुकानों से सामान न खरीदें’, कांवड़ यात्रा से पहले संत की नई अपील, बयान से छिड़ी नई बहस

Jagadguru Paramhans Acharya Anand Swaroop Kali Sena Sawan 2026
अयोध्या

Ram Mandir News: 30 दिन, 8 आरोपी, नई SIT, जानिए राम मंदिर दान चोरी केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

Ram Mandir Donation Theft Ram Mandir News Ayodhya News
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.