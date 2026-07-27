‘चंपत राय भी शामिल हैं, सबको जेल जाना पड़ेगा’: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शिवपाल यादव का दावा

Shivpal Singh Yadav On Champat Rai Silence: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान की गिनती के दौरान हेराफेरी व चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। शीर्ष अदालत के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच के लिए नई SIT गठित की है। नई SIT नए सिरे से जांच कर रही है। इसी बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार को चंपत राय पर तीखा हमला बोला है।