‘चंपत राय भी शामिल हैं, सबको जेल जाना पड़ेगा’: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शिवपाल यादव का दावा

राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय
Shivpal Singh Yadav On Champat Rai Silence: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान की गिनती के दौरान हेराफेरी व चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। शीर्ष अदालत के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच के लिए नई SIT गठित की है। नई SIT नए सिरे से जांच कर रही है। इसी बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार को चंपत राय पर तीखा हमला बोला है।
लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने राम मंदिर दान चोरी मामले में अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की चुप्पी पर सवाल उठाया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चंपत राय राम मंदिर चोरी मामले में शामिल हैं। तथ्य सामने आएंगे और इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को जेल जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर SIT को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, यह एक सराहनीय कदम है। राम मंदिर राष्ट्रीय महत्व का मंदिर है और भक्त वहां आस्था व भक्ति के साथ दान देते हैं। दान पेटी से ऐसी चोरी दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। राम जन्मभूमि का मामला जल्द ही सुलझ जाएगा।
राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भारतीय संस्कृति, भगवान राम के आदर्शों, अयोध्या की पवित्रता और राम मंदिर की गरिमा के अनुरूप हैं। SIT की बड़ी जिम्मेदारी है कि वह गहन जांच करे और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे। चोरी में शामिल सभी लोगों की पहचान करने और पूरा सच सामने लाने के लिए कानूनी रूप से जरूरी सभी जांच तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
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