‘BJP को पूरा विपक्ष मिलकर भी नहीं हरा सकता’, अनिल राजभर का विपक्ष पर हमला, कांग्रेस ने किया पलटवार

अनिल राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने साल 2012 से साल 2017 के बीच का दौर देखा है। उन्होंने कहा कि आज भी समाजवादी पार्टी और उसके नेता हर मुद्दे को गैरजिम्मेदाराना तरीके से उठाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें न समाज के हित की चिंता है और न ही देश के हित की। राजभर ने आगे कहा कि आज संसद में पेश होने वाले तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर समाजवादी पार्टी का रुख भी सबके सामने आ जाएगा। चाहे शिक्षा क्षेत्र में सुधार का विषय हो, वंदे मातरम् से जुड़ा मुद्दा हो या न्यायपालिका में सुधार से संबंधित विधेयक, सदन में पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी देश को क्या संदेश देना चाहती है। उन्होंने कहा कि गुंडा और माफिया के हवाले प्रदेश को करने वाले से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं।