सपा के गढ़ मुरादाबाद में ओवैसी की रैली, 25 जुलाई को जामा मस्जिद मैदान में मुस्लिम समाज को देंगे संदेश

Asaduddin Owaisi In UP: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा, सपा और कांग्रेस के बाद अब एआईएमआईएम ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 25 जुलाई को मुरादाबाद में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। सपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में ओवैसी जौहर यूनिवर्सिटी, मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साध सकते हैं। पार्टी ने सभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा किया है।