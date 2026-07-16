शिक्षा का मंदिर न हो बर्बाद, जौहर यूनिवर्सिटी पर एसटी हसन का भावुक बयान, सरकार से समाधान निकाले की मांग

अपने बयान के दौरान एसटी हसन ने देश में सामाजिक सौहार्द का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार समाज में जो घटनाएं और तनाव पैदा करने वाली गतिविधियां हो रही हैं, उनके पीछे ऐसे तत्व हो सकते हैं जो देश की शांति और विकास नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों की गहन जांच करानी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि कहीं देश विरोधी शक्तियां समाज में अशांति फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं।