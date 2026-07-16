आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर अखिलेश का पलटवार, बोले- भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता दिखती है

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) अस्तित्व में नहीं आई थी, तब ये भवन बने थे। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर एक स्थापित शिक्षण संस्थान को बुलडोज किया जाएगा, तो उसमें पढ़ने वाले लाखों छात्रों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर निर्माण में कोई कमी है तो उसकी प्रक्रिया के तहत समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाए।