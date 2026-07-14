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UP से महाराष्ट्र तक लाडली बहन योजना पर गरमाई राजनीति, सपा नेता का बयान चर्चा में

Ladli Bahin Yojana SP Statement: महाराष्ट्र की लाडकी बहिण योजना को लेकर सपा नेता आशुतोष वर्मा ने BJP पर निशाना साधा। यूपी का जिक्र करते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की। पढ़ें पूरा मामला।
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भारत

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Dimple Yadav

Jul 14, 2026

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana Maharashtra News Samajwadi Party Uttar Pradesh News

सपा नेता आशुतोष वर्मा का बयान चर्चा में (photo- x @DrVermaAshutosh)

Lucknow News: महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। सपा नेता आशुतोष वर्मा ने दावा किया कि इस तरह की योजनाओं के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लोगों से ऐसी योजनाओं को लेकर सतर्क रहने की अपील की।

क्या बोले सपा नेता?

आशुतोष वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चलाई जा रही 'लाडली बहन' जैसी योजनाओं के नाम पर बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हो रही हैं। उनके मुताबिक, जनता को इन योजनाओं के जरिए आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है।उन्होंने कहा, "मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि वे भाजपा की रणनीति को समझें। लाडली बहन जैसी योजनाओं के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की भावना के खिलाफ है।"

चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

सपा नेता ने आरोप लगाया कि इस मामले में चुनाव आयोग भी कोई ठोस कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान इस तरह की योजनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है, तो इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

यूपी से क्यों जोड़ा जा रहा है मामला?

आशुतोष वर्मा ने अपने बयान में खास तौर पर उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि अगर भविष्य में यूपी में भी ऐसी योजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, तो मतदाताओं को सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए। हालांकि, उन्होंने किसी विशेष मामले या दस्तावेज का हवाला देते हुए अपने आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक प्रमाण पेश नहीं किया।

योजना को लेकर पहले भी रही है राजनीतिक बहस

महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में लागू की गई हैं। इन्हें लेकर राजनीतिक दलों के बीच लगातार बहस होती रही है। विपक्ष इन योजनाओं को कई बार 'चुनावी वादा' या 'वोट बैंक की राजनीति' बताता है, जबकि सरकारें इन्हें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताती हैं।

क्या है 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना'?

महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसी तरह मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना और अन्य राज्यों में भी महिलाओं के लिए अलग-अलग सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं को लेकर राजनीतिक दलों के अलग-अलग मत हैं। जहां सरकारें इन्हें महिला कल्याण की पहल बताती हैं, वहीं विपक्ष इनकी टाइमिंग और राजनीतिक प्रभाव पर सवाल उठाता है।

फिलहाल क्या स्थिति है?

फिलहाल सपा नेता आशुतोष वर्मा का यह बयान राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। सरकार या चुनाव आयोग की ओर से इस बयान पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे मामलों में किसी भी आरोप या दावे की पुष्टि संबंधित जांच या आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही की जा सकती है।

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Updated on:

14 Jul 2026 11:39 am

Published on:

14 Jul 2026 11:38 am

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