UP से महाराष्ट्र तक लाडली बहन योजना पर गरमाई राजनीति, सपा नेता का बयान चर्चा में

आशुतोष वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चलाई जा रही 'लाडली बहन' जैसी योजनाओं के नाम पर बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हो रही हैं। उनके मुताबिक, जनता को इन योजनाओं के जरिए आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है।उन्होंने कहा, "मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि वे भाजपा की रणनीति को समझें। लाडली बहन जैसी योजनाओं के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की भावना के खिलाफ है।"