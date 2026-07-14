Cancer Drug Prices: कैंसर दवाओं के दाम में 50% तक की बढ़ोतरी, मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से जाने कीमोथेरेपी में क्यों खास हैं ये दोनों दवाएं

Cancer Drug Prices: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी खबर आई है। 11 जून को भारत सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। इसके तहत, दवाओं की कीमतें तय करने वाली सरकारी संस्था एनपीपीए (NPPA) ने कार्बोप्लाटिन और सिस्प्लाटिन इंजेक्शन के नए और 50% बढ़े हुए दाम तय कर दिए हैं। इस फैसले के बाद बाजार में ये जीवनरक्षक इंजेक्शन लगभग तीन गुना तक महंगे मिल सकते हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार, सिस्प्लैटिन इंजेक्शन का उपयोग मूत्राशय, अंडाशय या अंडकोष के उन्नत कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक से जानते हैं कि कीमोथेरेपी और कौनसे कैंसर के इलाज में काम आती हैं ये दोनों दवाएं?