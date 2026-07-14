14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer Drug Prices: कैंसर दवाओं के दाम में 50% तक की बढ़ोतरी, मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से जाने कीमोथेरेपी में क्यों खास हैं ये दोनों दवाएं

Cancer Drug Prices Hindi: कैंसर इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाएं कार्बोप्लाटिन और सिस्प्लाटिन क्यों हुईं महंगी? क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक से जानिए कीमोथेरेपी और कौनसे कैंसर के इलाज में काम आती हैं ये दोनों दवाएं?
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 14, 2026

cancer drug prices,carboplatin price increase,cisplatin price hike India,

कैंसर इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाएं हैं कार्बोप्लाटिन और सिस्प्लाटिन- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Cancer Drug Prices: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी खबर आई है। 11 जून को भारत सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। इसके तहत, दवाओं की कीमतें तय करने वाली सरकारी संस्था एनपीपीए (NPPA) ने कार्बोप्लाटिन और सिस्प्लाटिन इंजेक्शन के नए और 50% बढ़े हुए दाम तय कर दिए हैं। इस फैसले के बाद बाजार में ये जीवनरक्षक इंजेक्शन लगभग तीन गुना तक महंगे मिल सकते हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार, सिस्प्लैटिन इंजेक्शन का उपयोग मूत्राशय, अंडाशय या अंडकोष के उन्नत कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक से जानते हैं कि कीमोथेरेपी और कौनसे कैंसर के इलाज में काम आती हैं ये दोनों दवाएं?

दवाएं अचानक क्यों महंगी करनी पड़ीं?

पिछले कुछ महीनों से देश के कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कार्बोप्लाटिन और सिस्प्लाटिन इंजेक्शन की भारी कमी (शॉर्टेज) देखी जा रही थी। इस वजह से कई मरीजों की कीमोथेरेपी समय पर नहीं हो पा रही थी। इस कमी की मुख्य वजह यह थी कि इन दवाओं को बनाने में प्लेटिनम (Platinum) धातु का इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।

सरकार इन दवाओं के दाम खुद तय करती है (ताकि ये सस्ती रहें), इसलिए दवा बनाने वाली कंपनियां महंगे कच्चे माल के बावजूद इनके दाम नहीं बढ़ा पा रही थीं। नुकसान होने के कारण कंपनियों ने इनका उत्पादन या तो बहुत कम कर दिया या पूरी तरह बंद कर दिया। इसी सप्लाई संकट को दूर करने के लिए दवा नियामक संस्था (NPPA) ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इनके दामों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, ताकि कंपनियां दोबारा उत्पादन शुरू करें और मरीजों को दवा आसानी से मिल सके।

कीमोथेरेपी में क्यों खास हैं ये दोनों दवाएं?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कार्बोप्लाटिन (Carboplatin) का उपयोग कैंसर की कोशिकाओं (cancer cells) की वृद्धि को धीमा करने के लिए किया जाता है। कार्बोप्लाटिन और सिस्प्लाटिन को कैंसर के इलाज में फर्स्ट-लाइन ट्रीटमेंट यानी सबसे पहली और बुनियादी दवा माना जाता है। ये दवाएं फेफड़ों (Lung Cancer), महिलाओं में गर्भाशय और अंडाशय (Ovarian Cancer) और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में कीमोथेरेपी का मुख्य आधार होती हैं। इन दवाओं का समय पर मिलना मरीज के ठीक होने के लिए बेहद जरूरी होता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Birth Defects: फोलिक एसिड की कमी और संक्रमण बढ़ा सकते हैं बच्चे में जन्मजात विकारों का खतरा, WHO ने बताए बचाव के उपाय

ये भी पढ़ें
birth defects prevention,folic acid in pregnancy,pregnancy infections risk

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

14 Jul 2026 10:53 am

Published on:

14 Jul 2026 10:53 am

Hindi News / Health / Cancer Drug Prices: कैंसर दवाओं के दाम में 50% तक की बढ़ोतरी, मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से जाने कीमोथेरेपी में क्यों खास हैं ये दोनों दवाएं

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Orbital Cellulitis: आंख में सूजन के साथ दर्द ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस हो सकता है, एनसीबीआइ से जानें बचाव के उपाय

Orbital cellulitis symptoms and treatment ,Eye infection orbital cellulitis,Causes of orbital cellulitis
स्वास्थ्य

Cancer Prevention: क्या कुछ लोगों में कैंसर का खतरा कम होता है? NCI से जानिए कौन-सी 7 आदतें जोखिम घटाने में मदद कर सकती हैं

Cancer Risk Factors Cancer Prevention Cancer Prevention Hindi
स्वास्थ्य

Menopause सिर्फ पीरियड्स बंद होना नहीं! पेनेलोप क्रूज के अनुभवों से समझिए महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलाव

Menopause symptoms and management ,Perimenopause signs and age,Penelope Cruz menopause interview,
स्वास्थ्य

Bad Breath Causes: ब्रश करने के बाद भी मुंह से आती है बदबू? ADA से जानिए किन 7 बीमारियों का हो सकता है संकेत

Bad Breath Symptoms Halitosis Mouth Odor
स्वास्थ्य

Diabetes Complications: सुनीता आहूजा ने साझा किया दर्द, मेयो क्लिनिक से जानें किन बिमारियों का खतरा ज्यादा होता है डायबिटीज रोगियों को

Diabetes complications and risks ,Diabetes and anxiety connection,Menopause and diabetes symptoms,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.