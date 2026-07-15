Chronic Constipation: बार-बार कब्ज को न करें नजरअंदाज, UCLA और मेयो क्लिनिक ने बताया क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के संकेत

Chronic Constipation Symptoms: हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी कब्ज (Constipation) से परेशान जरूर होते हैं। आमतौर पर हम इसे पेट की मामूली खराबी मानकर टाल देते हैं या फिर कोई चूर्ण या घरेलू नुस्खा अपनाकर काम चला लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कब्ज की यह समस्या हफ्तों या महीनों तक बनी रहे, तो यह क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन (Chronic Constipation) यानी पुरानी कब्ज का रूप ले लेती है?