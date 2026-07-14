14 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Low Back Pain: कमर दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या नहीं, WHO ने बताया यह दुनिया में विकलांगता के कारणों में से एक

Low Back Pain Cause: क्या आप भी कमर दर्द को मामूली समझकर अनदेखा कर रहे हैं? जानिए कैसे WHO के अनुसार यह दुनिया भर में अपंगता की बड़ी वजह बन चुका है और इससे बचने के उपाय क्या हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 14, 2026

low back pain causes,how to relieve lower back pain home remedies for back pain,

जब यह पता नहीं चल पाता कि दर्द की असली वजह क्या है, तो इसे नॉन-स्पेसिफिक दर्द कहा जाता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Low Back Pain WHO: अक्सर जब किसी के कमर में दर्द होता है, तो हम हंसकर कह देते हैं अरे, अब तुम्हारी उम्र हो गई है! लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट ने इस पर एक खुलासा किया है। WHO के मुताबिक, कमर दर्द (Low Back Pain) सिर्फ बुजुर्गों की नहीं, बल्कि आज की युवा पीढ़ी की भी बड़ी आफत बन चुका है।

2050 तक कमर दर्द मामलों की संख्या बढ़कर 843 मिलियन हो जाएगी, यह कोई मामूली दर्द नहीं है; आज पूरी दुनिया में लोगों के काम न कर पाने और अपंगता (Disability) का सबसे बड़ा कारण यही कमर दर्द हो सकता है। आइए क्लीवलैंड क्लिनिक और WHO से समझते हैं कि यह समस्या इतनी बड़ी क्यों बन गई है और इससे कैसे बचा जाए।

कितनी गंभीर है ये समस्या?

दुनिया भर में लगभग 61 करोड़ 90 लाख (619 Million) लोग इस समय कमर दर्द से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ 80 साल के बुजुर्गों को होता है। सबसे ज्यादा कमर दर्द के मामले 50 से 55 साल की उम्र में देखे जाते हैं, जो कि इंसान के काम करने की सबसे मुख्य उम्र होती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कमर दर्द की शिकार ज्यादा होती हैं। अनुमान है कि साल 2050 तक दुनिया में कमर दर्द के मरीजों की संख्या बढ़कर 84 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी।

दर्द क्यों होता है? 90% मामलों में वजह अज्ञात

लगभग 90% मामलों में डॉक्टरों को भी यह पता नहीं चल पाता कि दर्द की असली वजह या कोई खास बीमारी क्या है। इसे नॉन-स्पेसिफिक दर्द कहा जाता है, जो मांसपेशियों में खिंचाव, गलत तरीके से बैठने या उठने-बैठने की खराब आदतों से होता है। सिर्फ 10% मामलों में ही दर्द के पीछे कोई खास वजह जैसे कि रीढ़ की हड्डी की बीमारी, स्लिप डिस्क या कैंसर जैसी कोई गंभीर समस्या होती है।

कमर दर्द से बचने के उपाय

WHO के अनुसार, इस दर्द को ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका अपनी जीवनशैली (Lifestyle) को सुधारना और रिहैबिलिटेशन (फिजिकल थेरेपी या कसरत) है।

  • सक्रिय रहें (Keep Moving)।
  • हल्की कसरत (Exercise) और योग करें।
  • वजन पर काबू रखें।
  • बैठने का तरीका सुधारें।
  • मानसिक तनाव कम करें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Cancer Drug Prices: कैंसर दवाओं के दाम में 50% तक की बढ़ोतरी, मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से जाने कीमोथेरेपी में क्यों खास हैं ये दोनों दवाएं

ये भी पढ़ें
cancer drug prices,carboplatin price increase,cisplatin price hike India,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

14 Jul 2026 01:15 pm

Published on:

14 Jul 2026 01:15 pm

Hindi News / Health / Low Back Pain: कमर दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या नहीं, WHO ने बताया यह दुनिया में विकलांगता के कारणों में से एक

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Anal Fissure: टॉयलेट जाते समय होता है चुभन जैसा दर्द! यह बवासीर नहीं, Anal Fissure भी हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

anal fissure symptoms in hindi ,difference between piles and fissure ,pain during bowel movement,
स्वास्थ्य

आगरा: होटल में पत्नी को देखकर पति ने बनाया वीडियो, फिर घंटों चला हंगामा

Agra Viral News Uttar Pradesh News Hotel Controversy Agra
स्वास्थ्य

UP से महाराष्ट्र तक लाडली बहन योजना पर गरमाई राजनीति, सपा नेता का बयान चर्चा में

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana Maharashtra News Samajwadi Party Uttar Pradesh News
स्वास्थ्य

भारत बनेगा हेल्थ रिसर्च महाशक्ति, सेहत के शोध में समस्या नहीं समाधान पर होगा जोर

Health news
नई दिल्ली

Cancer Drug Prices: कैंसर दवाओं के दाम में 50% तक की बढ़ोतरी, मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड क्लिनिक से जाने कीमोथेरेपी में क्यों खास हैं ये दोनों दवाएं

cancer drug prices,carboplatin price increase,cisplatin price hike India,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.