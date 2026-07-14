Low Back Pain: कमर दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या नहीं, WHO ने बताया यह दुनिया में विकलांगता के कारणों में से एक

दुनिया भर में लगभग 61 करोड़ 90 लाख (619 Million) लोग इस समय कमर दर्द से जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ 80 साल के बुजुर्गों को होता है। सबसे ज्यादा कमर दर्द के मामले 50 से 55 साल की उम्र में देखे जाते हैं, जो कि इंसान के काम करने की सबसे मुख्य उम्र होती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कमर दर्द की शिकार ज्यादा होती हैं। अनुमान है कि साल 2050 तक दुनिया में कमर दर्द के मरीजों की संख्या बढ़कर 84 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी।