Kidney Stone के 7 शुरुआती संकेत जिन्हें लोग सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, NIDDK से जानिए बचने के उपाय

NIDDK के अनुसार, कुछ आसान आदतें अपनाकर किडनी स्टोन का खतरा कम किया जा सकता है। पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताकि पेशाब हल्के रंग का रहे। खाने में नमक की मात्रा कम रखें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार पर्याप्त कैल्शियम लें, कैल्शियम को बिना सलाह के पूरी तरह बंद न करें पशु प्रोटीन (जैसे लाल मांस) का अत्यधिक सेवन करने से बचें। अगर पहले किडनी स्टोन हो चुका है, तो डॉक्टर से स्टोन के प्रकार के अनुसार डाइट प्लान बनवाएं।