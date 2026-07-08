Diabetes Medicine: डायबिटीज की दवा लेते हैं? Mayo Clinic के अनुसार इन 5 गलतियों से बचना जरूरी है

Mayo Clinic के अनुसार, टाइप-2 डायबिटीज का सफल इलाज केवल दवा पर निर्भर नहीं करता। संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, वजन नियंत्रित रखना और समय-समय पर जांच कराना भी उतना ही जरूरी है। वहीं American Diabetes Association (ADA) का कहना है कि डायबिटीज के मरीज अगर अपनी दवाएं सही तरीके से लें, ब्लड शुगर की निगरानी करें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें, तो लंबे समय तक इस बीमारी को बेहतर ढंग से नियंत्रित रखा जा सकता है और दिल, किडनी, आंखों व नसों से जुड़ी जटिलताओं का खतरा कम किया जा सकता है।