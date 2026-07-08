Acute Myeloid Leukemia: फ्लू समझकर न करें नजरअंदाज, बार-बार बुखार, कमजोरी और शरीर पर नीले निशान हो सकते हैं ब्लड कैंसर AML के शुरुआती संकेत

Acute Myeloid Leukemia Symptoms : बदलते मौसम में सर्दी-खांसी, बुखार या कमजोरी महसूस होना बहुत आम बात है। अक्सर लोग इसे मामूली फ्लू या थकान समझकर आराम करने लगते हैं या खुद से कोई भी दवा खा लेते हैं। लेकिन अगर बुखार बार-बार आ रहा हो, शरीर की कमजोरी ठीक होने का नाम न ले रही हो और बिना किसी चोट के शरीर पर नीले-काले निशान पड़ने लगें, तो सावधान हो जाइए। यह एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया (Acute Myeloid Leukemia - AML) नाम के ब्लड कैंसर का शुरुआती इशारा हो सकता है। आइए अमेरिकन कैंसर सोसाइटी से समझते हैं कि यह बीमारी क्या है और इसके लक्षणों को पहचानना क्यों जरूरी है।