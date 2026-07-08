Acute Myeloid Leukemia: फ्लू समझकर न करें नजरअंदाज, बार-बार बुखार, कमजोरी और शरीर पर नीले निशान हो सकते हैं ब्लड कैंसर AML के शुरुआती संकेत

बार-बार बुखार, कमजोरी और शरीर पर नीले निशान हो सकते हैं ब्लड कैंसर के संकेत- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Acute Myeloid Leukemia Symptoms : बदलते मौसम में सर्दी-खांसी, बुखार या कमजोरी महसूस होना बहुत आम बात है। अक्सर लोग इसे मामूली फ्लू या थकान समझकर आराम करने लगते हैं या खुद से कोई भी दवा खा लेते हैं। लेकिन अगर बुखार बार-बार आ रहा हो, शरीर की कमजोरी ठीक होने का नाम न ले रही हो और बिना किसी चोट के शरीर पर नीले-काले निशान पड़ने लगें, तो सावधान हो जाइए। यह एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया (Acute Myeloid Leukemia - AML) नाम के ब्लड कैंसर का शुरुआती इशारा हो सकता है। आइए अमेरिकन कैंसर सोसाइटी से समझते हैं कि यह बीमारी क्या है और इसके लक्षणों को पहचानना क्यों जरूरी है।
AML हमारे खून और बोन मैरो (हड्डियों के अंदर का वह हिस्सा जहां खून बनता है) से जुड़ा एक तेजी से फैलने वाला कैंसर है। इस बीमारी में हमारा शरीर बहुत तेजी से खराब या अधूरे सफेद रक्त कण (Abnormal White Blood Cells) बनाने लगता है। ये खराब सेल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि शरीर में सेहतमंद लाल रक्त कण (Red Blood Cells) और प्लेटलेट्स (Platelets) बनने की जगह ही नहीं बचती। इसी वजह से शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया (AML) तब होता है जब बोन मैरो के अंदर मौजूद डीएनए (DNA) में कुछ गड़बड़ी या बदलाव (Mutation) आ जाता है। इस बदलाव की वजह से शरीर सही खून बनाने के बजाय खराब और कैंसर वाले सेल्स बनाने लगता है। कुछ ऐसे बड़े कारण और खतरे (Risk Factors) हैं जिनकी वजह से यह बीमारी पनप सकती है;
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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