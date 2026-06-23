23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Glandular Fever : ग्लैंडुलर फीवर का हो सकता है संकेत; बार-बार बुखार, गले में दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज

Glandular Fever Cause: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से समझे कि ग्लैंडुलर फीवर (Glandular Fever) क्या है? इसके कारण और लक्षणों के साथ ये भी जानें कि इसका इलाज कैसे होता है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 23, 2026

Glandular Fever Symptoms,What is Glandular Fever,Glandular Fever Treatment,

ग्लैंडुलर फीवर को मोनो (Mono) या किसिंग डिजीज (Kissing Disease) भी कहा जाता है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Glandular Fever Cause Hindi: अगर आपको लगातार बुखार है, गले में भारी दर्द है और हर वक्त ऐसी थकान रहती है जो सोने के बाद भी ठीक नहीं होती, तो इसे मामूली फ्लू (सर्दी-खांसी) समझने की गलती न करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के मुताबिक, ये सारे लक्षण ग्लैंडुलर फीवर के हो सकते हैं, जिसे मोनो या किसिंग डिजीज (Kissing Disease) भी कहा जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, विश्व में 95% से ज्यादा वयस्क इसके संपर्क में आ चुके हैं।

आइए जानते हैं कि यह बीमारी क्या है और इसका इलाज कैसे होता है।

क्या होता है ग्लैंडुलर फीवर?

ग्लैंडुलर फीवर एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो ज्यादातर एपस्टीन-बार वायरस (EBV) नाम के वायरस की वजह से होता है। यह बीमारी किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है, लेकिन स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों और टीनेजर्स (बड़े बच्चों) में यह सबसे ज्यादा देखने को मिलती है।

इस बीमारी को किसिंग डिजीज क्यों कहते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह वायरस आपस में थूक (saliva) के जरिए फैलता है, इसलिए इसे किसिंग डिजीज का नाम मिला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सिर्फ चूमने से फैलता है। अगर आप किसी बीमार इंसान का जूठा पानी पीते हैं, उसके साथ चम्मच, कटोरी या टूथब्रश शेयर करते हैं, या उसके खांसने और छींकने के दौरान नजदीक रहते हैं, तो भी यह वायरस आपके अंदर पहुंच सकता है।

ग्लैंडुलर फीवर के लक्षण

जब यह वायरस शरीर में जाता है, तो लगभग 4 से 6 हफ्ते बाद इसके लक्षण दिखना शुरू होते हैं;

  • बहुत ज्यादा थकान होना।
  • लगातार तेज बुखार रहना।
  • गले में भारी दर्द और टॉन्सिल्स का सूज जाना।
  • गर्दन, बगल (armpits) या जांघ के आस-पास की ग्रंथियों का सूजना।
  • सिर दर्द और बदन दर्द होना।

इसका इलाज क्या है?

यह एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इस पर कोई भी एंटीबायोटिक दवा असर नहीं करती (एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं)। ग्लैंडुलर फीवर को ठीक करने की कोई खास दवा नहीं है, यह वक्त के साथ अपने आप ठीक होता है। इसके इलाज के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं;

  • पूरा आराम (Bed Rest)।
  • खूब पानी पीएं।
  • बच्चों को बिना डॉक्टर से पूछे कोई दवा न दें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

इंसुलिन की कमी से बढ़ सकता है Diabetic Ketoacidosis का जोखिम, CDC से जानें कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास

ये भी पढ़ें
Diabetic Ketoacidosis symptoms,What is DKA in diabetes,Insulin deficiency complications,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

23 Jun 2026 10:52 am

Hindi News / Health / Glandular Fever : ग्लैंडुलर फीवर का हो सकता है संकेत; बार-बार बुखार, गले में दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cardiomegaly क्या है? जानिए दिल का आकार बढ़ने के कारण और शुरुआती संकेत, Mayo Clinic से समझिए

Enlarged Heart Cardiomegaly Heart Failure Symptoms
स्वास्थ्य

आग में जलने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है धुआं, WHO और CDC से जानिए Toxic Fumes शरीर को कैसे पहुंचाते हैं नुकसान

Smoke Inhalation Carbon Monoxide Poisoning Fire Accident Health Risks
स्वास्थ्य

Swine Flu Death : सुअरों से फैलने वाले स्वाइन फ्लू से 41 वर्षीय शख्स की मौत, बढ़ रहे मामले, जानिए H1N1 के छह लक्षण

Swine Flu Latest News, Karnataka Man Dies Of Swine Flu, H1N1 Symptoms in Hindi,
स्वास्थ्य

क्या आपके होंठ, आंखें या चेहरा अचानक सूज जाता है? Cleveland Clinic और NHS से जानिए Angioedema के संकेत

Angioedema Facial Swelling Lip Swelling Eye Swelling
स्वास्थ्य

इंसुलिन की कमी से बढ़ सकता है Diabetic Ketoacidosis का जोखिम, CDC से जानें कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास

Diabetic Ketoacidosis symptoms,What is DKA in diabetes,Insulin deficiency complications,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.