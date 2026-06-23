Glandular Fever : ग्लैंडुलर फीवर का हो सकता है संकेत; बार-बार बुखार, गले में दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, यह वायरस आपस में थूक (saliva) के जरिए फैलता है, इसलिए इसे किसिंग डिजीज का नाम मिला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह सिर्फ चूमने से फैलता है। अगर आप किसी बीमार इंसान का जूठा पानी पीते हैं, उसके साथ चम्मच, कटोरी या टूथब्रश शेयर करते हैं, या उसके खांसने और छींकने के दौरान नजदीक रहते हैं, तो भी यह वायरस आपके अंदर पहुंच सकता है।