Ingrown Toenail: पैर के अंगूठे का नाखून अंदर की ओर बढ़ने लगे तो न करें इग्नोर, जानें Ingrown Toenail के लक्षण

Ingrown Toenail Symptoms: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पैर के अंगूठे में अचानक तेज दर्द होने लगे और देखने पर पता चले कि नाखून सीधी दिशा में बढ़ने की बजाय अगल-बगल की मांस (त्वचा) में घुस रहा है? अगर हां, तो इसे बिल्कुल भी आम बात मानकर इग्नोर न करें। इसे मेडिकल भाषा में इंग्रोन टोनेल (Ingrown Toenail) कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, यह पैर के अंगूठे में होने वाली एक आम लेकिन बेहद तकलीफदेह समस्या है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो इसमें इन्फेक्शन (संक्रमण), मवाद (Pus) और असहनीय दर्द हो सकता है। आइए जानते हैं कि पैर का नाखून अंदर क्यों गड़ने लगता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इससे राहत पाने के लिए घर पर क्या किया जा सकता है।