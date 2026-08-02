Babesiosis: बुखार, ठंड लगना और शरीर में टूटन को न करें नजरअंदाज, सीडीसी ने बताया बेबीसियोसिस का हो सकता है संकेत

Babesiosis Prevention: अक्सर जब हमें बुखार आता है, ठंड लगती है या पूरे शरीर में टूटन और दर्द महसूस होता है, तो हम सोचते हैं कि मौसम बदलने की वजह से वायरल हो गया होगा और सोचते हैं कि दो दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार यह मामूली वायरल या फ्लू नहीं होता। अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था CDC (Centers for Disease Control and Prevention) के मुताबिक, ये लक्षण बेबीसियोसिस (Babesiosis) नाम की एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि यह बीमारी क्या है और यह कैसे फैलती है, तो आइए समझते हैं कि बेबीसियोसिस क्या है और आपको इससे कैसे बचना चाहिए।