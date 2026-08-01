Scabies सिर्फ खुजली नहीं, छूने से फैलने वाला त्वचा संक्रमण, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचने के उपाय

Scabies Symptoms: हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा होता है कि अचानक शरीर में खुजली शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि शायद कोई किड़ा काट गया होगा, साबुन से एलर्जी हो गई होगी या फिर पसीने की वजह से ऐसा हो रहा है। हम कोई भी आम क्रीम लगाकर काम चला लेते हैं। लेकिन अगर यह खुजली दिन भर तो ठीक रहे और रात होते ही इतनी तेज हो जाए कि आपकी नींद उड़ा दे, तो थोड़ा संभल जाइए। यह सिर्फ आम दाने या एलर्जी नहीं, बल्कि स्केबीज (Scabies) हो सकती है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, स्केबीज त्वचा से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे में फैलती है। अच्छी बात यह है कि इसका इलाज है, बस आपको इसकी सही जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय।