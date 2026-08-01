Mouth Ulcer VS Oral Cancer, एचसीजी केयर और क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें दोनों में क्या है फर्क और किन संकेतों को बिल्कुल न करें नजरअंदाज

Mouth Ulcer VS Oral Cancer Hindi: मुंह में छाला होना एक बहुत ही आम समस्या है। गरम खाना खा लेने से, जीभ कट जाने से, पेट की खराबी या विटामिन्स की कमी से अक्सर जीभ, गाल के अंदर या मसूड़ों पर छाले निकल आते हैं। आमतौर पर ये छाल 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार जिसे हम साधारण छाला समझकर नजरअंदाज कर रहे होते हैं, वह ओरल कैंसर (मुंह के कैंसर) का शुरुआती इशारा हो सकता है। एचसीजी केयर के अनुसार, शुरुआती स्टेज में ओरल कैंसर और आम छाला काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं, इसलिए लोगों के लिए इनमें फर्क पहचानना मुश्किल हो जाता है। आइए समझते हैं कि साधारण छाले और कैंसर के छाले में क्या अंतर होता है और कब आपको बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए।