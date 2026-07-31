बार-बार थकान, जोड़ों में दर्द और त्वचा पर रैश? Lupus Foundation के मुताबिक ये SLE के संकेत हो सकते हैं

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, एस.एल.ई (SLE) एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर की अपनी ही सुरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) गलती से हमारे ही अंगों और ऊतकों (tissues) पर हमला करने लगती है। इसकी वजह से शरीर में सूजन आ जाती है, जो आपकी त्वचा, जोड़ों, खून और यहां तक कि गुर्दे (किडनी), फेफड़ों और दिल जैसे जरूरी अंगों पर असर डाल सकती है। इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर आपको ऐसी दवाएं दे सकते हैं जिससे इसके लक्षण कम हों और यह बीमारी बार-बार न उभरे।