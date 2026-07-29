Gangrene के शुरुआती संकेतों को न करें नजरअंदाज, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें बचाव के उपाय

Gangrene Symptoms: हमारे शरीर का कोई भी अंग तभी सही से काम करता है जब वहां तक खून अच्छी तरह पहुंचता रहे। लेकिन सोचिए, अगर किसी वजह से शरीर के किसी हिस्से (जैसे पैर की उंगलियों) तक खून पहुंचना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? वह हिस्सा धीरे-धीरे काम करना बंद कर देगा, सुन्न हो जाएगा और वहां का मांस सड़ने या मरने लगेगा। इसी स्थिति को मेडिकल की भाषा में गैंग्रीन (Gangrene) कहते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक का कहना है कि अगर वक्त रहते इसके शुरुआती इशारों को पहचान लिया जाए, तो इंसान बिल्कुल ठीक हो सकता है। आइए जानते हैं कि यह क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जाए।