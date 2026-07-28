Kidney Cancer: पेशाब में खून आना और कमर के एक तरफ लगातार दर्द? ये हो सकते हैं किडनी कैंसर के शुरुआती संकेत, Cleveland Clinic से जानें

पेशाब में खून आना और कमर के एक तरफ लगातार दर्द हो सकते हैं किडनी कैंसर के शुरुआती संकेत- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Kidney Cancer Symptoms: अक्सर हम कमर दर्द को थकावट मानकर टाल देते हैं या पेशाब में हल्का-फुल्का बदलाव दिखने पर सोचते हैं कि शायद पानी कम पिया होगा या कोई इन्फेक्शन हो गया होगा। लेकिन अगर ये परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, पेशाब का रंग बदलना और कमर के एक तरफ दर्द होना किडनी कैंसर का शुरुआती इशारा हो सकता है। आइए समझते हैं कि किडनी कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
हमारी कमर के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ दो किडनियां होती हैं। इनका काम हमारे खून को साफ करना और पेशाब के जरिए शरीर से गंदगी बाहर निकालना होता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब किडनी की कोशिकाएं (Cells) बिना वजह बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं और एक जगह जमा होकर गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, तो इसे ही किडनी कैंसर कहा जाता है। अगर इसका सही समय पर पता चल जाए, तो इसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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