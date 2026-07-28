Kidney Cancer: पेशाब में खून आना और कमर के एक तरफ लगातार दर्द? ये हो सकते हैं किडनी कैंसर के शुरुआती संकेत, Cleveland Clinic से जानें

हमारी कमर के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ दो किडनियां होती हैं। इनका काम हमारे खून को साफ करना और पेशाब के जरिए शरीर से गंदगी बाहर निकालना होता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब किडनी की कोशिकाएं (Cells) बिना वजह बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं और एक जगह जमा होकर गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, तो इसे ही किडनी कैंसर कहा जाता है। अगर इसका सही समय पर पता चल जाए, तो इसका इलाज बहुत आसानी से हो सकता है।