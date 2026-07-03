बार-बार पेशाब और बहुत ज्यादा प्यास? किडनी की बीमारी का हो सकता है संकेत, NCBI से जानिए Fanconi Syndrome के बारे में

NCBI Bookshelf (StatPearls) के अनुसार, Fanconi Syndrome कोई एक बीमारी नहीं बल्कि ऐसी स्थिति है जिसमें किडनी की प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल (Proximal Tubule) ठीक से काम नहीं करती। इसका असर यह होता है कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट और अन्य जरूरी मिनरल्स शरीर में वापस अवशोषित होने की बजाय पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं।इसी वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है और कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं।