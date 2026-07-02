चेहरे में तेज दर्द कहीं Trigeminal Neuralgia तो नहीं? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए इसके कारण

Trigeminal Neuralgia Symptoms: सोचिए, आप आराम से बैठे हैं और अचानक चेहरे पर बिजली के झटके जैसा या करंट जैसा तेज दर्द उठे। इतना तेज कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। अगर ऐसा आपके या किसी जानने वाले के साथ होता है, तो इसे हल्का-फुल्का दर्द मानकर मत छोड़िए। मेयो क्लिनिक के अनुसार, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया (try-JEM-ih-nul nu-RAL-juh) एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे के एक तरफ बिजली के झटके जैसा तीव्र दर्द होता है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट से जानिए कि ये बीमारी आखिर है क्या और क्यों होती है।