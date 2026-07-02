चेहरे में तेज दर्द कहीं Trigeminal Neuralgia तो नहीं? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए इसके कारण

ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है में चेहरे का दर्द आम दर्द जैसा नहीं होता।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Gemini)
Trigeminal Neuralgia Symptoms: सोचिए, आप आराम से बैठे हैं और अचानक चेहरे पर बिजली के झटके जैसा या करंट जैसा तेज दर्द उठे। इतना तेज कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। अगर ऐसा आपके या किसी जानने वाले के साथ होता है, तो इसे हल्का-फुल्का दर्द मानकर मत छोड़िए। मेयो क्लिनिक के अनुसार, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया (try-JEM-ih-nul nu-RAL-juh) एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे के एक तरफ बिजली के झटके जैसा तीव्र दर्द होता है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट से जानिए कि ये बीमारी आखिर है क्या और क्यों होती है।
हमारे चेहरे में एक खास नस होती है जिसे ट्राइजेमिनल नर्व (Trigeminal Nerve) कहते हैं। इसका काम चेहरे के सिग्नल्स (जैसे छूना, तापमान या दर्द) को दिमाग तक पहुंचाना होता है। जब इस नस में कोई गड़बड़ी आ जाती है, तो चेहरे पर तेज दर्द का दौरा पड़ता है। यह दर्द आमतौर पर चेहरे के एक तरफ (गाल, जबड़े, दांत या मसूड़ों में) होता है।
अगर आपको चेहरे पर बार-बार ऐसा दर्द हो रहा है जो कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रहता है, और पेनकिलर (समान्य दर्द निवारक दवाओं) से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। न्यूरोलॉजिस्ट इसका सही इलाज (दवाइयों या जरूरत पड़ने पर छोटी सर्जरी के जरिए) कर सकते हैं ताकि आप एक सामान्य और दर्द-मुक्त जिंदगी जी सकें।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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